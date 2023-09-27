Российские ученые нашли способ редактирования генов некодирующих РНК

Для исследования были взяты две модификации SpCas9 и SpCas9D10A. Они были испытаны на стволовых клетках человека, в итоге оказалось, что SpCas9D10A смогла разрушить гены микроРНК, а SpCas9 не позволила внести редактирование в некодирующие РНК.

В дальнейшем итоги исследования помогут в разработке новых лекарств, а также дает больше возможности узнать о том, что влияет на развитие наследственных и инфекционных заболеваний.

Некодирующие РНК контролируют генную работу, помогают в создания белка, а также относятся к причинам развития многих заболеваний, например, гепатиты В и С, ВИЧ и рак.