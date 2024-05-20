Российские ученые нашли способ сделать добычу тяжелой нефти более эффективной

Опубликовано 20 мая 2024, 19:23
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Российские ученые нашли способ сделать добычу тяжелой нефти более эффективнойНа 19%
В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что ученые из России разработали метод снижения вязкости тяжелой нефти, который может повысить эффективность ее добычи на 19%. Обработка нефти комбинацией водяного пара и солей уксусной кислоты и переходных металлов позволила значительно улучшить процесс добычи.
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Традиционно для добычи тяжелых марок нефти используется горячий водяной пар, но это требует больших энергозатрат. Однако с введением катализаторов, таких как ацетаты меди и никеля, процесс становится более эффективным. Эти соли формируют частицы, которые взаимодействуют с тяжелыми компонентами нефти, снижая ее вязкость и упрощая процесс добычи.
Исследование показало, что введение ацетатов меди и никеля позволяет снизить вязкость тяжелой нефти на 58%, что делает добычу более эффективной. Новый способ может стать ключом к снижению себестоимости добычи тяжелых марок углеводородов и сделать этот процесс более рентабельным для нефтяных компаний.