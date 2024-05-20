Российские ученые нашли способ сделать добычу тяжелой нефти более эффективной

Традиционно для добычи тяжелых марок нефти используется горячий водяной пар, но это требует больших энергозатрат. Однако с введением катализаторов, таких как ацетаты меди и никеля, процесс становится более эффективным. Эти соли формируют частицы, которые взаимодействуют с тяжелыми компонентами нефти, снижая ее вязкость и упрощая процесс добычи.

Исследование показало, что введение ацетатов меди и никеля позволяет снизить вязкость тяжелой нефти на 58%, что делает добычу более эффективной. Новый способ может стать ключом к снижению себестоимости добычи тяжелых марок углеводородов и сделать этот процесс более рентабельным для нефтяных компаний.