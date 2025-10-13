Российские ученые нашли способ сделать МРТ безопаснее для пациентов

Для улучшения видимости тканей при МРТ-обследованиях традиционно используются контрастные препараты с ионами металлов, которые могут восприниматься организмом как чужеродные элементы. Новая технология позволяет «маскировать» такие частицы, делая их более безопасными для клеток.

Как пояснил аспирант БФУ Марк Смирнов, при взаимодействии с разными металлами молекула тирозина ведет себя по-разному: с золотом она сжимается, а с платиной — растягивается. Особый интерес представляет изучение платины, которая рассматривается как перспективное противораковое средство.

В настоящее время научная группа продолжает исследования с другой аминокислотой — триптофаном, используя наночастицы золота различной формы. Покрытие металлических частиц органическими молекулами позволит прогнозировать реакцию иммунной системы и создавать более эффективные терапевтические стратегии, отметил Смирнов.