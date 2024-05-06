Российские ученые нашли способ сделать турбины ракетных двигателей прочнее

Специалисты разработали модифицированный состав, включающий в себя алюминиевую стружку, титановую губку и порошок карбонитрида титана. Этот состав способствует равномерному укреплению сплава, что приводит к повышению его прочности и ударной вязкости, отметили в пресс-службе.

Испытания нового сплава показали увеличение предела прочности на 10% и ударной вязкости на 30% по сравнению с обычным сплавом. Это значительно улучшает эксплуатационные характеристики турбинных деталей и готовых изделий, добавили в пресс-службе.