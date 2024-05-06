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В России
Опубликовано 06 мая 2024, 23:15
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Российские ученые нашли способ сделать турбины ракетных двигателей прочнее

C использованием порошковых металлических материалов
В пресс-службе Пермского политехнического университета сообщили, что ученые вуза совместно с предприятием «Протон-ПМ» создали новый способ укрепления турбин ракетных двигателей. Новая технология основана на использовании порошковых металлических материалов и позволяет повысить прочность деталей без изменения их химической формулы.
Российские ученые нашли способ сделать турбины ракетных двигателей прочнее

© Ferra.ru

Специалисты разработали модифицированный состав, включающий в себя алюминиевую стружку, титановую губку и порошок карбонитрида титана. Этот состав способствует равномерному укреплению сплава, что приводит к повышению его прочности и ударной вязкости, отметили в пресс-службе.

Испытания нового сплава показали увеличение предела прочности на 10% и ударной вязкости на 30% по сравнению с обычным сплавом. Это значительно улучшает эксплуатационные характеристики турбинных деталей и готовых изделий, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#Двигатель