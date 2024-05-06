Российские ученые нашли способ сделать турбины ракетных двигателей прочнее

Опубликовано 06 мая 2024, 23:15
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Российские ученые нашли способ сделать турбины ракетных двигателей прочнееC использованием порошковых металлических материалов
В пресс-службе Пермского политехнического университета сообщили, что ученые вуза совместно с предприятием «Протон-ПМ» создали новый способ укрепления турбин ракетных двигателей. Новая технология основана на использовании порошковых металлических материалов и позволяет повысить прочность деталей без изменения их химической формулы.
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Специалисты разработали модифицированный состав, включающий в себя алюминиевую стружку, титановую губку и порошок карбонитрида титана. Этот состав способствует равномерному укреплению сплава, что приводит к повышению его прочности и ударной вязкости, отметили в пресс-службе.
Испытания нового сплава показали увеличение предела прочности на 10% и ударной вязкости на 30% по сравнению с обычным сплавом. Это значительно улучшает эксплуатационные характеристики турбинных деталей и готовых изделий, добавили в пресс-службе.