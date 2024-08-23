Российские ученые нашли способ снизить вред от гербицидов для окружающей среды

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что использование капсул, содержащих гербицид 2,4-дихлорфеоксиуксусной кислоты (2,4-Д), значительно снижает его попадание в грунтовые воды и продлевает его защитное действие. Например, капсулы на основе биоугля уменьшают выброс гербицида в воду на 75%, обеспечивая максимальную эффективность в первые дни после обработки полей, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Также была изучена эффективность капсул из кремнезема, которые позволяют контролировать скорость поступления гербицида в почву. Полимерные и гидрогелевые носители, в свою очередь, позволяют снизить дозу препарата, обеспечивая более точное его распространение.