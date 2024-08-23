Российские ученые нашли способ снизить вред от гербицидов для окружающей среды

Опубликовано 23 августа 2024, 16:22
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Российские ученые нашли способ снизить вред от гербицидов для окружающей средыС использованием капсул
Российские ученые нашли способ продлить действие гербицидов и снизить их негативное влияние на природу, используя капсулы из биоугля, кремнезема и глинистых минералов. Исследование, проведенное при поддержке Российского научного фонда (РНФ), показало, что такие системы доставки позволяют эффективнее бороться с сорняками и одновременно защищать окружающую среду.
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В ходе экспериментов ученые обнаружили, что использование капсул, содержащих гербицид 2,4-дихлорфеоксиуксусной кислоты (2,4-Д), значительно снижает его попадание в грунтовые воды и продлевает его защитное действие. Например, капсулы на основе биоугля уменьшают выброс гербицида в воду на 75%, обеспечивая максимальную эффективность в первые дни после обработки полей, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
Также была изучена эффективность капсул из кремнезема, которые позволяют контролировать скорость поступления гербицида в почву. Полимерные и гидрогелевые носители, в свою очередь, позволяют снизить дозу препарата, обеспечивая более точное его распространение.