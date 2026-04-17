Российские ученые нашли способ снизить вредные выбросы в сельском хозяйстве

Опубликовано 17 апреля 2026, 18:011 мин.
Российские ученые нашли способ снизить вредные выбросы в сельском хозяйствеСочетание органики с минеральными удобрениями сохраняет углерод в почве
Специалисты Кабардино-Балкарского государственного университета разработали (КБГУ) методику сокращения негативных выбросов от агропромышленного производства. Как рассказали в вузе, сочетание органических удобрений с минеральными позволяет уменьшить воздействие на природу, сохраняя при этом урожайность, пишет ТАСС.
На агросектор приходится четверть всех выбросов на планете. Полностью отказаться от синтетических удобрений нельзя, так как они дают около 40% прироста урожая. Органическое земледелие в России занимает лишь 1,2″. Ученые КБГУ проводили опыты на озимой пшенице в Терском районе Кабардино-Балкарии на участке, заложенном еще в 1947—1948 годах.
Сравнение минеральных и органо-минеральных систем показало: при сочетании удобрений на фоне роста урожайности происходит сохранение органического вещества в почве и его накопление. Данные помогут предприятиям снизить выбросы, отметили в вузе.