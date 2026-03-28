Российские ученые нашли способ точнее рассчитывать свойства грунтов для дорог

Опубликовано 28 марта 2026, 23:29
Российские ученые нашли способ точнее рассчитывать свойства грунтов для дорогОптимальная пропорция смеси — 40−50% аргиллита
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Санкт-Петербургского горного университета разработали методику расчета оптимальной плотности и влажности дорожных стройматериалов. Она позволяет эффективно использовать местные грунты при строительстве трасс, сокращая расход привозных материалов.
Исследователи испытали смеси песчаника и аргиллита — твердой породы, образовавшейся из глины. Образцы уплотняли по стандартной методике, имитирующей трамбовку в реальных условиях. Выяснилось, что максимальная плотность достигается при содержании аргиллита от 40% до 50%. Мелкие частицы глины заполняют пустоты между крупными частицами песчаника, образуя плотную однородную массу.
В пресс-службе отметили, что точность прогноза превышает 99%. Для дороги протяженностью 50 километров экономия на транспортировке щебня и других материалов может составить 300−400 миллионов рублей.