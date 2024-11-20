Российские ученые нашли способ удешевить производство зеленого водорода

Опубликовано 20 ноября 2024, 20:151 мин.
Российские ученые нашли способ удешевить производство зеленого водородаНовая технология защищает экологию
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали новую методику производства зелёного водорода, который считается одним из самых экологичных источников энергии. Их способ основан на низкотемпературном электролизе воды и исключает использование дорогих платиновых металлов.
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Зелёный водород производится с минимальным воздействием на окружающую среду. В процессе низкотемпературного электролиза молекулы воды расщепляются на водород и кислород при температуре ниже 100 градусов Цельсия. Однако использование дорогих катализаторов, содержащих платину, существенно увеличивает стоимость технологии, отметили в пресс-службе.
Ученые из НИУ «МЭИ» нашли способ заменить платину одноатомными катализаторами, созданными на основе молекулярных комплексов. Эти катализаторы были разработаны в соответствии с принципами «зелёной химии», которая исключает вредное воздействие на природу и здоровье человека.