Российские ученые нашли способ удешевить производство зеленого водорода

Зелёный водород производится с минимальным воздействием на окружающую среду. В процессе низкотемпературного электролиза молекулы воды расщепляются на водород и кислород при температуре ниже 100 градусов Цельсия. Однако использование дорогих катализаторов, содержащих платину, существенно увеличивает стоимость технологии, отметили в пресс-службе.

Ученые из НИУ «МЭИ» нашли способ заменить платину одноатомными катализаторами, созданными на основе молекулярных комплексов. Эти катализаторы были разработаны в соответствии с принципами «зелёной химии», которая исключает вредное воздействие на природу и здоровье человека.