Российские ученые нашли способ улучшить катализаторы для топливных элементов

В рамках исследования была создана азотсодержащая углеродная подложка, которая равномерно распределяет наночастицы платины размером 1−2 нм и атомные кластеры. Это позволяет сократить количество дорогостоящей платины в топливных элементах, сохранив высокую эффективность.

Квантово-химические расчеты подтвердили, что дефекты углеродного носителя изменяют электронную плотность частиц, усиливая их каталитические свойства. Разработка может применяться в транспорте, беспилотниках и портативных энергоустановках.