Российские ученые нашли способ улучшить катализаторы для топливных элементов

Опубликовано 25 ноября 2025, 22:441 мин.
Российские ученые нашли способ улучшить катализаторы для топливных элементовРазработка снижает содержание платины и повышает стабильность
В пресс-службе Южного федерального университета сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из «Сколтеха» и Института катализа СО РАН разработали метод улучшения катализаторов для химических источников тока. Исследователи установили причины высокой активности и стабильности материалов на основе платиновых наночастиц.
© Ferra.ru
В рамках исследования была создана азотсодержащая углеродная подложка, которая равномерно распределяет наночастицы платины размером 1−2 нм и атомные кластеры. Это позволяет сократить количество дорогостоящей платины в топливных элементах, сохранив высокую эффективность.
Квантово-химические расчеты подтвердили, что дефекты углеродного носителя изменяют электронную плотность частиц, усиливая их каталитические свойства. Разработка может применяться в транспорте, беспилотниках и портативных энергоустановках.