Российские ученые нашли способ улучшить лечение рака желудка

Ученые выявили, что определенные микроРНК и маркеры экзосом влияют на развитие заболевания и могут служить индикаторами для подбора оптимального лечения. Это открытие позволит онкологам не только планировать терапию, но и оперативно корректировать ее по мере необходимости, отметили в пресс-службе.

Как пояснила заведующая кафедрой биохимии СибГМУ Людмила Спирина, работа ведется в рамках развития персонализированного подхода к лечению онкологических заболеваний. Исследование проводилось совместно с НИИ онкологии Томского научного центра.