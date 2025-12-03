Российские ученые нашли способ улучшить память на 25%

Однако достигнутое улучшение носит временный характер. По словам академика Михаила Пирадова, вице-президента РАН, как в отечественных, так и в зарубежных лабораториях этот результат сохраняется от нескольких недель до двух-трёх месяцев.

Сейчас перед исследователями стоит задача продлить действие методики. Идеальной целью является достижение устойчивого эффекта на срок до одного года. В таком случае для поддержания расширенных когнитивных возможностей человеку будет достаточно проходить короткий курс стимуляции раз в год, отметил Пирадов.