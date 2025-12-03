Опубликовано 03 декабря 2025, 14:331 мин.
Российские ученые нашли способ улучшить память на 25%Эффект от стимуляции мозга сохраняется лишь несколько месяцев
Российские ученые сообщили о методике, способной улучшить оперативную память человека. В ходе исследований стимуляция определенных зон мозга в течение 30 минут давала увеличение её объёма в среднем на 20−25%. Эффект варьируется у разных людей, но является стабильным.
Однако достигнутое улучшение носит временный характер. По словам академика Михаила Пирадова, вице-президента РАН, как в отечественных, так и в зарубежных лабораториях этот результат сохраняется от нескольких недель до двух-трёх месяцев.
Сейчас перед исследователями стоит задача продлить действие методики. Идеальной целью является достижение устойчивого эффекта на срок до одного года. В таком случае для поддержания расширенных когнитивных возможностей человеку будет достаточно проходить короткий курс стимуляции раз в год, отметил Пирадов.