Российские ученые нашли способ усилить антибиотики с помощью белка из мидий

Сам по себе этот белок не убивает патогены. Однако он замедляет их деление и не дает им формировать биопленки, в которых бактерии обычно защищены от лекарств. Из-за этого они становятся более уязвимыми. В экспериментах сочетание лектина с гентамицином увеличило действие антибиотика против золотистого стафилококка почти в три раза, а против кишечной палочки — примерно наполовину.

По словам ученых, такой подход позволяет вернуть эффективность препаратам, к которым микроорганизмы уже начали привыкать. Использование лектина как усилителя дает возможность применять уже существующие антибиотики более успешно. В дальнейшем ученые планируют изучить свойства белков, полученных из других морских организмов.