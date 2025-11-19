Российские ученые нашли способ ускоренного укоренения растений

Метод продемонстрировал высокую эффективность по сравнению с ранее применявшимся синтетическим диоксидом кремния, который отличался высокой стоимостью и нестабильными результатами. Природный цеолит обеспечивает стабильное улучшение ключевых показателей развития корневой системы без увеличения химической нагрузки на растения.

Как отмечают исследователи, применение цеолита позволяет значительно сократить сроки укоренения микрочеренков. Наблюдается увеличение количества корней, их общей длины и массы, включая развитие корней второго порядка. Это повышает качество получаемого посадочного материала.

Разработка адресована предприятиям и лабораториям, занимающимся микроклональным размножением сельскохозяйственных культур.