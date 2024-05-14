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В России
Опубликовано 14 мая 2024, 18:18
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Российские ученые нашли способ увеличить добычу углеводородов

Используя метод анализа геофизических данных
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Китая представили новый метод анализа геофизических данных, который может стать ключом к увеличению добычи углеводородов из глубоких скрытых слоев Земли.
Российские ученые нашли способ увеличить добычу углеводородов

© Ferra.ru

Исследование, проведенное совместно с Пекинским институтом нефти, выявило возможность определения направления микротрещин в горных породах, что помогает оптимизировать процесс бурения скважин и повысить общую производительность добычи.

Согласно данным исследования, большая часть крупных газовых месторождений в России уже изучена, что заставляет компании обращать внимание на более мелкие и сложнодоступные ресурсы. Для эффективного использования метода гидроразрыва пласта (ГРП), необходимо знать направление трещин в горных породах, так как добыча углеводородов вдоль трещин более эффективна, отметили в пресс-службе.

Специалисты предложили новый метод анализа данных сейсморазведки для определения направления трещин. Используя сейсмические данные, они могут определить ориентацию трещин, что в дальнейшем помогает оптимизировать процесс добычи. Проведенные эксперименты и моделирование показали высокую точность и надежность метода.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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