Российские ученые нашли способ увеличить добычу углеводородов

Исследование, проведенное совместно с Пекинским институтом нефти, выявило возможность определения направления микротрещин в горных породах, что помогает оптимизировать процесс бурения скважин и повысить общую производительность добычи.

Согласно данным исследования, большая часть крупных газовых месторождений в России уже изучена, что заставляет компании обращать внимание на более мелкие и сложнодоступные ресурсы. Для эффективного использования метода гидроразрыва пласта (ГРП), необходимо знать направление трещин в горных породах, так как добыча углеводородов вдоль трещин более эффективна, отметили в пресс-службе.

Специалисты предложили новый метод анализа данных сейсморазведки для определения направления трещин. Используя сейсмические данные, они могут определить ориентацию трещин, что в дальнейшем помогает оптимизировать процесс добычи. Проведенные эксперименты и моделирование показали высокую точность и надежность метода.