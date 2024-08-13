Российские ученые нашли способ увеличить прочность бетона

Микроволокна, длиной от 5 до 10 мм и толщиной от 0,5 до 20 микрон, действуют как связующее звено, предотвращая образование трещин и повышая устойчивость к нагрузкам. Исследования показали, что использование нескольких типов волокон одновременно приводит к синергетическому эффекту, улучшая характеристики бетона.

Дополнительно в смесь добавлены порошок древесного угля и зола рисовой шелухи. Порошок снижает плотность бетона, что позволяет создавать более легкие конструкции, а зола улучшает его монолитные свойства и решает экологические проблемы, связанные с переработкой отходов.