Российские ученые нашли способ замедлить мышечную дистрофию Дюшенна

Ученые использовали соединение MKT077, которое устраняет кальцевую перегрузку митохондрий у больных животных. Это позволило частично смягчить течение заболевания, подтвердил доцент Марийского государственного университета Михаил Дубинин. Исследователи выявили, что митохондрии мышечных клеток становятся чувствительными к избытку кальция, что способствует прогрессированию болезни, отметили в пресс-службе.

Введение MKT077 восстанавливало мышечную силу грызунов, снижая уровень кальция в митохондриях и количество оксидантов, повреждающих клетки. Однако препарат не улучшал выносливость. Ученые надеются, что аналогичные безопасные препараты помогут пациентам с миодистрофией Дюшенна в будущем.