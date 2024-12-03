Российские ученые нашли способ замедлить развитие наследственной слепоты

Синдром Ашера второго типа, наряду с болезнью Штаргардта, относится к орфанным заболеваниям, которые, несмотря на редкость, серьезно влияют на качество жизни, зачастую приводя к инвалидности в трудоспособном возрасте. Заведующий лабораторией Александр Малоголовкин рассказал, что исследование проводится в сотрудничестве с фондом «РетинаФонд», общественной организацией «Чтобы видеть» и врачами-офтальмогенетиками.

Разработка препарата основана на использовании вирусных векторов, которые доставляют копии гена в клетки сетчатки глаза. Ученые уже подтвердили эффективность технологии в лабораторных условиях на клеточной культуре. Последний этап исследований — тестирование препарата на животных — показал, что новая терапия способна замедлить дегенеративные процессы в сетчатке у мышей с синдромом Ашера