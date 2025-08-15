Российские ученые нашли способ защитить мышцы от атрофии

В эксперименте участвовали крысы, находившиеся в условиях, имитирующих невесомость. Животные, получавшие инъекции пептида, потеряли лишь 15−20% мышечной массы, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 30−35%. Кроме того, у обработанных пептидом особей сохранилась нормальная мышечная выносливость.

По словам руководителя исследования Кристины Шарло, проблема атрофии мышц актуальна для трети взрослого населения Земли, включая космонавтов, пожилых людей и пациентов с ограниченной подвижностью.

В дальнейшем ученые планируют изучить влияние уровня кальция на структуру и функции мышечной ткани.