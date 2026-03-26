Опубликовано 26 марта 2026, 18:05
Российские ученые нашли способ защитить растения от засухи и тяжелых металлов

Гуминовые кислоты из перегноя связывают токсины
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского федерального университета разработали биотехнологический метод защиты растений с помощью гуминовых кислот. Эти вещества получают из перегноя — биологических остатков растений. Они способны связывать тяжелые металлы и радионуклиды, а также хорошо удерживают влагу.
Опыты проводили на сибирских сортах пшеницы. Семена из контрольной группы замачивали в обычной воде, а затем обрабатывали частицами меди. В клетках этих растений процесс деления был нарушен. Другую группу семян перед этим выдерживали в растворе с гуминовыми кислотами. Их клетки делились правильно, и токсины не нанесли вреда.

В ведомстве отметили, что такой метод подходит и для других культур: огурцов, помидоров, перца и цветов. Природные соединения безопаснее большинства химических протравителей.

Исследование поддержано нацпроектом «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
