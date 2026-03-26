Российские ученые нашли способ защитить растения от засухи и тяжелых металлов

Опыты проводили на сибирских сортах пшеницы. Семена из контрольной группы замачивали в обычной воде, а затем обрабатывали частицами меди. В клетках этих растений процесс деления был нарушен. Другую группу семян перед этим выдерживали в растворе с гуминовыми кислотами. Их клетки делились правильно, и токсины не нанесли вреда.

В ведомстве отметили, что такой метод подходит и для других культур: огурцов, помидоров, перца и цветов. Природные соединения безопаснее большинства химических протравителей.

Исследование поддержано нацпроектом «Технологическое обеспечение биоэкономики».