Российские ученые нашли способ защиты здоровых клеток при лучевой терапии

Опубликовано 18 декабря 2024, 19:471 мин.
Российские ученые нашли способ защиты здоровых клеток при лучевой терапииНовые наночастицы уменьшают повреждения здоровых клеток
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) и Саратовского университета разработали наночастицы на основе оксида церия, которые могут значительно улучшить результаты лучевой терапии при лечении рака.
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Наночастицы биосовместимы и способны вступать в окислительно-восстановительные реакции, что позволяет использовать их для защиты здоровых клеток от повреждений при облучении.
Особенность нового подхода заключается в том, что оксид церия был модифицирован пирролохинолинхиноном — молекулой с антиоксидантным эффектом, которая помогает регуляции работы митохондрий. В ходе эксперимента ученые выяснили, что после облучения с использованием наночастиц, выживаемость здоровых клеток увеличивалась на 45% по сравнению с контрольной группой. В то же время, выживаемость раковых клеток оставалась низкой, почти как при обычной лучевой терапии.