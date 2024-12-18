Российские ученые нашли способ защиты здоровых клеток при лучевой терапии

Наночастицы биосовместимы и способны вступать в окислительно-восстановительные реакции, что позволяет использовать их для защиты здоровых клеток от повреждений при облучении.

Особенность нового подхода заключается в том, что оксид церия был модифицирован пирролохинолинхиноном — молекулой с антиоксидантным эффектом, которая помогает регуляции работы митохондрий. В ходе эксперимента ученые выяснили, что после облучения с использованием наночастиц, выживаемость здоровых клеток увеличивалась на 45% по сравнению с контрольной группой. В то же время, выживаемость раковых клеток оставалась низкой, почти как при обычной лучевой терапии.