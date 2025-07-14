Российские ученые нашли способ защиты ж/д путей в Арктике

Ледяные линзы возникают при промерзании влажного грунта и неравномерно поднимают насыпь, создавая угрозу для движения поездов. Российские ученые под руководством профессора МФТИ Алены Фаворской провели вибрационный анализ и выяснили, что эти образования не только увеличивают нагрузку на конструкцию, но и могут стабилизировать ее.

Для расчетов использовалась особая методика с химерными сетками. Одна сетка моделировала грунт и балласт, а вторая — точно повторяла форму ледяной линзы. Специальные алгоритмы объединяли данные, что позволило точнее предсказать поведение пути под нагрузкой.

Результаты показали, что ледяные включения сначала повышают давление на щебеночный слой на 13%, но затем работают как амортизаторы, распределяя напряжение.