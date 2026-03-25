Российские ученые нашли связь диабета и защиты от болезни Паркинсона

В норме CRYAB защищает клетки от тепловой нагрузки. Однако при диабете избыток глюкозы приводит к взаимодействию белка с метилглиоксалем. В результате CRYAB хуже справляется с тепловой нагрузкой, но эффективно предотвращает образование токсичных волокон альфа-синуклеина. Вместо плотных структур формируются бесформенные скопления, которые на треть менее опасны для клеток.

Полученные данные помогут по-новому взглянуть на связь диабета и нейродегенеративных заболеваний. Ученые полагают, что с помощью точечных мутаций можно направленно изменять свойства CRYAB. Это ускорит разработку препаратов для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях.