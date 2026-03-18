Российские ученые нашли связь между стрессоустойчивостью и уровнем цинка в слюне

В эксперименте участвовали 73 добровольца. Сначала ученые разделили их на группы по способности справляться со стрессом с помощью интервью и опросников. Затем участники выполняли задания на память и внимание, где исследователи специально сообщали им ложную информацию о неверных ответах, чтобы вызвать стресс. До и после испытаний у добровольцев брали пробы слюны и измеряли показатели пульса.

Оказалось, что у людей с высокой стрессоустойчивостью в слюне повышено содержание цинка, а калия, наоборот, меньше. Также у них была выше вариабельность сердечного ритма и лучше антиоксидантная защита организма. Такие люди меньше подвержены окислительному стрессу, который ведет к повреждению клеток и старению. Все участники справились с заданиями одинаково хорошо, но физиологические реакции отличались.