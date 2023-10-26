Российские ученые нашли в Баренцевом море два новых типа микроорганизмов

В пресс-службе отметили, что исследование проводилось в разных частях Баренцева моря, и оно выявило два типа прокариотических сообществ. Один тип микроорганизмов пришел с теплым течением из Атлантического океана, как это обычно бывает. Но второй тип, названный "баренцевоморским", оказался неожиданным открытием.

Оба типа микроорганизмов были найдены в одном и том же море, хотя обычно в одной морской среде обитает только одно сообщество микроорганизмов. Ученые предполагают, что кольцевое течение, которое возникает осенью и зимой, может изолировать воду над мелководной частью моря, а весной высвобождать ее. Это может привести к изменениям в сообществе микроорганизмов в этой воде, сообщила пресс-служба цитируя начальника лаборатории синтетической биологии Курчатовского геномного центра Зоригто Намсараева.