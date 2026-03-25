Российские ученые нашли в морской звезде вещества для защиты сердца

Опубликовано 25 марта 2026, 21:321 мин.
Российские ученые нашли в морской звезде вещества для защиты сердцаСложные липиды могут применяться в медицине и агрохимии
В пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН (ТИБОХ ДВО) сообщили, что ученые вуза обнаружили в Беринговом проливе соединения, способные защищать клетки сердца. Из полярной морской звезды Leptasterias polaris acervata выделили два новых цереброзида. Это сложные липиды, которые участвуют в построении клеточных мембран и межклеточной коммуникации.
Морские звезды обитают в экстремальных условиях. В процессе эволюции они выработали уникальные механизмы защиты, синтезируя соединения, не встречающиеся у наземных организмов. Это делает их ценным источником биологически активных молекул.
Полученные вещества могут применяться не только в медицине, но и в разработке агрохимических добавок на основе морских природных соединений, отметили в пресс-службе.