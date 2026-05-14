Российские ученые нашли в морском грибе вещество против опухолевых клеток

Соединение под названием «пеникацид G» было найдено в морском грибе Penicillium sp. Гриб выделили из губки Cinachyrella sp., обнаруженной в заливе Нячанг во Вьетнаме. По данным исследователей, вещество избирательно воздействует на опухолевые клетки.

Пеникацид G обладает характеристиками, которые относят к «лекарственноподобным» соединениям. Благодаря этому вещество рассматривают как возможную основу для дальнейшей разработки противоопухолевых препаратов, отметили в пресс-службе.