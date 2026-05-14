Российские ученые нашли в морском грибе вещество против опухолевых клеток

Опубликовано 14 мая 2026, 09:091 мин.
Российские ученые нашли в морском грибе вещество против опухолевых клетокСоединение обнаружили в образцах из Вьетнама
В пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Г. Б. Елякова сообщили, что российские ученые совместно с вьетнамскими коллегами сообщили об обнаружении вещества, способного подавлять рост опухолевых клеток.
© Ferra.ru
Соединение под названием «пеникацид G» было найдено в морском грибе Penicillium sp. Гриб выделили из губки Cinachyrella sp., обнаруженной в заливе Нячанг во Вьетнаме. По данным исследователей, вещество избирательно воздействует на опухолевые клетки.
Пеникацид G обладает характеристиками, которые относят к «лекарственноподобным» соединениям. Благодаря этому вещество рассматривают как возможную основу для дальнейшей разработки противоопухолевых препаратов, отметили в пресс-службе.