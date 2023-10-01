Российские ученые нашли в Сибири новый род саламандр

Останки двух саламандр были найдены в местонахождении Тээтэ в Якутии, что подтверждает наличие фауны, пережившей вымирание в конце юрского периода на территории современной Сибири.

Первая из обнаруженных саламандр - относительно примитивная, но крупная, размером 30-40 см. Анализ ее позвонков показал, что она принадлежит к новому, ранее не описанному роду. Вторая, более мелкая саламандра, размером около 10 см, была идентифицирована только по нескольким зубным костям, что затрудняет определение ее вида. Тем не менее, ее строение указывает на близкое родство с реликтовыми саламандрами, возможно, представляющими собой реликт юрского периода.

Для дальнейшего изучения и определения вида обнаруженной саламандры палеонтологи планируют провести еще одну экспедицию на местонахождение.