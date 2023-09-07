Российские ученые нашли вещества с магнием для борьбы с туберкулезом

Российские ученые нашли соединения c магнием, которые помогут в борьбе с туберкулезом. Исследованием занимались ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ) РАН, Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (ИНЭОС) РАН, Института общей генетики имени Н.И. Вавилова (ИОГен) РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза.

Исследователь разработали методики синтеза соединений магния, которые проявляют высокую биоактивность к микобактериям — Mycolicibacterium smegmatis и Mycobacterium tuberculosis, что дает возможность использовать соединения для лечения туберкулеза.

По словам старшего научного сотрудника Лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН, кандидата химических наук Дмитрия Ямбулатова, научная группа более трех лет ищет новые объекты обладающие противомикробной активностью. Использования магния дает большие возможности для создания новых координационных соединений.