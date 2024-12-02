Российские ученые нашли вещество для защиты от радиации малых доз

Фуллеренолы, благодаря своей водорастворимости и антирадикальной активности, эффективно взаимодействуют с радионуклидами и их продуктами распада. Они «принимают удар» радиации на себя, защищая клетки от повреждений, пояснила профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева. По ее словам, это делает фуллеренолы перспективными радиопротекторами.

Для экспериментов ученые использовали бактерии Photobacterium phosphoreum, светимость которых увеличивается под воздействием трития. Введение фуллеренолов снижало уровень свечения до контрольных значений, при этом не влияя на общий метаболизм бактерий. Также было зафиксировано уменьшение количества активных форм кислорода, которые разрушают клетки.