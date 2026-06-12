Российские ученые нашли закон исчезновения популяций животных

Опубликовано 12 июня 2026, 14:471 мин.
Российские ученые нашли закон исчезновения популяций животныхМодель поможет в прогнозах и исследованиях
Российские математики установили закономерность, по которой популяции животных могут исчезать независимо от их начальной численности и особенностей размножения. Исследование провели Александр Шкляев из МГУ и Антон Жиянов из НИУ ВШЭ при изучении двухполых ветвящихся процессов, пишет ТАСС.
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Ученые использовали вероятностные модели, описывающие развитие популяций, где для появления потомства необходимо образование пар. Они выяснили, что даже при условии стабильного воспроизводства такие системы со временем приходят к вырождению.
Согласно расчетам, срок существования популяции зависит от квадрата логарифма числа исходных особей. При росте численности с тысячи до миллиона особей продолжительность жизни увеличивается примерно в четыре раза, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
Модель проверили для разных вариантов образования пар, включая моногамию и полигамию. Авторы считают, что результат может помочь в демографическом анализе и прогнозировании распространения эпидемий.