Российские ученые нашли закон исчезновения популяций животных

Ученые использовали вероятностные модели, описывающие развитие популяций, где для появления потомства необходимо образование пар. Они выяснили, что даже при условии стабильного воспроизводства такие системы со временем приходят к вырождению.

Согласно расчетам, срок существования популяции зависит от квадрата логарифма числа исходных особей. При росте численности с тысячи до миллиона особей продолжительность жизни увеличивается примерно в четыре раза, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Модель проверили для разных вариантов образования пар, включая моногамию и полигамию. Авторы считают, что результат может помочь в демографическом анализе и прогнозировании распространения эпидемий.