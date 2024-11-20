Российские ученые нашли замену антибиотикам

Разработка ученых представляет собой значимый шаг в борьбе с зависимостью от антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Штамм бактерий подавляет широкий спектр возбудителей инфекций, включая грибки и бактерии, что помогает защитить здоровье сельскохозяйственных животных.

Особенность нового штамма в его универсальности и устойчивости: он легко адаптируется к разным условиям среды, выживает в широком диапазоне температур, но при этом не создает угрозы развития резистентных бактерий. Это делает его безопасным для использования в промышленном масштабе.

Кроме того, Bacillus atrophaeus синтезирует ферменты, улучшающие переваривание углеводов в кормах. Это способствует более эффективному усвоению пищи и положительно сказывается на продуктивности животных.

Штамм был выделен из птичьей подстилки на одной из ферм Алтайского края. Его лабораторные испытания показали высокую эффективность в подавлении инфекций и улучшении здоровья животных.