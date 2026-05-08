Российские ученые нашли защиту от опасных вирусов-бактериофагов

Опубликовано 08 мая 2026, 20:38
Российские ученые нашли защиту от опасных вирусов-бактериофаговИсследование поможет работе лабораторий
Ученые из «Сколтеха» под руководством старшего преподавателя Артема Исаева изучили молекулярные механизмы, которые делают бактериофаги из рода T1 необычайно живучими. Эти вирусы часто заражают лабораторные бактериальные культуры. Объектом изучения стал ранее неизвестный фаг KanT1, выделенный из воды Паркового ручья в Калининграде и названный в честь Иммануила Канта.
Исследователи применили стандартные методы анализа генома и систему ИИ AlphaFold3 для прогнозирования структуры белков. Они обнаружили ранее неизвестный белок с SH3-доменом. Такая структура раньше встречалась только у вирусов, поражающих бактерии с толстой оболочкой, к которым кишечная палочка не относится. Данный белок помогает фагам быстрее разрушать клетки изнутри.
Понимание этого позволило найти штамм кишечной палочки HS. Он полностью невосприимчив к T1-подобным вирусам. В лабораториях, где фаги-загрязнители особенно досаждают, можно использовать этот вариант микроба вместо других штаммов, отметили в пресс-службе «Сколтеха».