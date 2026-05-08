Российские ученые нашли защиту от опасных вирусов-бактериофагов

Исследователи применили стандартные методы анализа генома и систему ИИ AlphaFold3 для прогнозирования структуры белков. Они обнаружили ранее неизвестный белок с SH3-доменом. Такая структура раньше встречалась только у вирусов, поражающих бактерии с толстой оболочкой, к которым кишечная палочка не относится. Данный белок помогает фагам быстрее разрушать клетки изнутри.

Понимание этого позволило найти штамм кишечной палочки HS. Он полностью невосприимчив к T1-подобным вирусам. В лабораториях, где фаги-загрязнители особенно досаждают, можно использовать этот вариант микроба вместо других штаммов, отметили в пресс-службе «Сколтеха».