Российские ученые научили ИИ быстрее выявлять дислексию у детей

Основой метода стали данные о движениях глаз ребенка во время чтения и его демографические характеристики. Ученые отмечают, что такой подход значительно упрощает процесс диагностики и позволяет выявлять дислексию за 10−30 минут.

Разработанный метод был обучен на данных, собранных при наблюдениях за чтением трехсот русскоязычных детей. Это позволило ученым выбрать наиболее эффективные системы машинного обучения, способные выявлять дислексию с высокой точностью.

Эксперты отмечают, что новый метод основан на анализе данных о движениях глаз и скорости чтения, что делает процесс диагностики более точным и доступным для детей и их семей.