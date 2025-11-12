Российские ученые научили ИИ быстро выявлять болезни картофеля

Новое программное обеспечение работает на мобильных устройствах и компьютерах. Система создает детальные визуальные карты поражения растений, вычисляет уровень инфекции и преобразует данные в стандартную шкалу оценки. Точность диагностики достигает 82%.

Разработка особенно актуальна для борьбы с фитофторозом картофеля, который ежегодно наносит многомиллионные убытки аграриям. Технология позволяет селекционерам оценивать тысячи растений за несколько часов вместо недель, объективно выбирая перспективные генотипы для дальнейшей работы.