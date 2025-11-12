Российские ученые научили ИИ быстро выявлять болезни картофеля

Опубликовано 12 ноября 2025, 21:491 мин.
Российские ученые научили ИИ быстро выявлять болезни картофеляТочность системы составляет более 80%
Специалисты Курчатовского геномного центра и Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии разработали систему автоматической диагностики заболеваний картофеля и других растений. Технология использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа фотографий листьев и определения степени поражения культур.
Новое программное обеспечение работает на мобильных устройствах и компьютерах. Система создает детальные визуальные карты поражения растений, вычисляет уровень инфекции и преобразует данные в стандартную шкалу оценки. Точность диагностики достигает 82%.
Разработка особенно актуальна для борьбы с фитофторозом картофеля, который ежегодно наносит многомиллионные убытки аграриям. Технология позволяет селекционерам оценивать тысячи растений за несколько часов вместо недель, объективно выбирая перспективные генотипы для дальнейшей работы.