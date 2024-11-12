Российские ученые научили моллюсков предупреждать о загрязнении воды

Система использует поведение моллюсков вида Unio pictorum, которые реагируют на загрязнение воды движениями створок. Ученые наблюдали, как моллюски открывают и закрывают створки, и с помощью датчиков фиксировали эти движения. Алгоритмы машинного обучения обрабатывали полученные данные, что позволило научиться распознавать загрязнения раньше, чем традиционные методы мониторинга, которые дают результаты с задержкой до 12 часов.

Эксперимент проводился в реке Черной, где после дождей сточные воды могут выносить загрязняющие вещества. Ранее данные о загрязнении поступали с задержкой, но теперь система дает возможность получать информацию почти в реальном времени.