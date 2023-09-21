Российские ученые научились бороться с плесенью на стройматериалах

Российские ученые научились бороться с плесенью на стройматериалахУченые исследовали биоцид
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета, Московского государственного университета им. Н.П. Огарева и Национального исследовательского Нижегородского госуда́рственного университета им. Лобачевского научились бороться с плесенью на стройматериалах.
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Они исследовали биоцид «Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид» российского производства ООО "Альтерхим-Про" в его эффективности и провели два эксперимента
Для экспериментов ученые напечатали на 3D-принтере формы для заливки образцов 1х1х3 и заполнили их, сформировав блоки из цементного камня, бетона и гипсовой штукатурки. Часть из них была без биоцида, а часть — с добавлением биоцида в разных дозировках. Далее блоки заразили спорами плесневых грибов и поместили их в стерильную чашку Петри.
Эксперименты показали, что стройматериалы с добавлением биоцида способны противостоять развитию плесени на своей поверхности.
Бактерицидные добавки эффективны, поскольку позволят сохранить долговечность строительных конструкций. Теперь необходимо определить оптимальные количество добавляемых в смесь биоцидных добавок, поскольку увеличение дозировки биоцида в бетоне приводит к увеличению его стоимости. Экспериментальные исследования дают большой объем данных, в дальнейшем планируется использовать нейронные сети для создания математических моделей прогнозирования долговечности строительного материала. Нейросети оказались очень хорошо приспособленными для получения зависимостей между вводимой в смесь добавкой и полученными свойствами строительного материала, т.е. для прямых корреляций "структура-свойство".