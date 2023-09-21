Российские ученые научились бороться с плесенью на стройматериалах

Они исследовали биоцид «Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид» российского производства ООО "Альтерхим-Про" в его эффективности и провели два эксперимента

Для экспериментов ученые напечатали на 3D-принтере формы для заливки образцов 1х1х3 и заполнили их, сформировав блоки из цементного камня, бетона и гипсовой штукатурки. Часть из них была без биоцида, а часть — с добавлением биоцида в разных дозировках. Далее блоки заразили спорами плесневых грибов и поместили их в стерильную чашку Петри.

Эксперименты показали, что стройматериалы с добавлением биоцида способны противостоять развитию плесени на своей поверхности.