Российские ученые научились определять авторский стиль для четырех языков

Опубликовано 04 декабря 2025, 11:301 мин.
Российские ученые научились определять авторский стиль для четырех языковМетод поможет оценивать качество перевода
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза создали статистический метод для определения авторского стиля в текстах. Разработка одинаково эффективна для четырех языков: русского, английского, китайского и амхарского.
© Ferra.ru
Метод основан на математической статистике и позволяет количественно оценить стиль автора. Для анализа требуется минимальный объем текста, измеряемый в килобайтах, что делает подход универсальным даже для языков с разной структурой, например, с иероглифами.
Практическое применение разработки включает оценку качества перевода. Чем лучше перевод сохраняет оригинальный авторский стиль, тем выше его качество, и этот параметр можно измерить.
Кроме того, метод может использоваться для выявления фрагментов текста, написанных разными авторами, включая части, созданные искусственным интеллектом, отметили в пресс-службе.