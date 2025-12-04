Российские ученые научились определять авторский стиль для четырех языков

Метод основан на математической статистике и позволяет количественно оценить стиль автора. Для анализа требуется минимальный объем текста, измеряемый в килобайтах, что делает подход универсальным даже для языков с разной структурой, например, с иероглифами.

Практическое применение разработки включает оценку качества перевода. Чем лучше перевод сохраняет оригинальный авторский стиль, тем выше его качество, и этот параметр можно измерить.

Кроме того, метод может использоваться для выявления фрагментов текста, написанных разными авторами, включая части, созданные искусственным интеллектом, отметили в пресс-службе.