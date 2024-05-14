Российские ученые научились определять характер человека по движениям глаз

Исследователи изучали, как различаются движения глаз у подростков с разными личностными чертами. Они обнаружили, что экстравертированные и макиавеллические черты легче всего было выявить по этим данным. Однако другие характеристики, такие как добросовестность и нарциссизм, определялись реже.

Эксперимент проводился в интерактивном музее, где участники носили специальные очки для отслеживания движения глаз. По результатам исследования ученые смогли сделать выводы о связи между характеристиками личности и движениями глаз.