Российские ученые научились получать из нефтяных отходов сырье для медицины

Технология предполагает помещение асфальтенов в плазменную дугу с температурой 10 000 кельвинов. Процесс занимает около одной минуты и позволяет получить графитоподобные структуры, нановолокна и нанолуковицы. Выход полезного продукта составляет более 50% от исходной массы сырья.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и гранта Ханты-Мансийского автономного округа. В перспективе ученые планируют испытать метод в промышленных масштабах и адаптировать его для других видов нефтяного сырья. Результаты работы опубликованы в журнале Petroleum Research.