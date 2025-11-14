Российские ученые научились получать из нефтяных отходов сырье для медицины

Опубликовано 14 ноября 2025, 14:201 мин.
Российские ученые научились получать из нефтяных отходов сырье для медициныТехнология плазменной обработки преобразует гудрон в наноматериалы
Ученые из Сургутского государственного университета (СурГУ) совместно с коллегами из Томского политеха разработали метод переработки тяжелых нефтяных фракций. С помощью плазменной обработки ученые преобразуют отходы нефтепереработки в углеродные наноматериалы для медицинской и электронной промышленности.
Технология предполагает помещение асфальтенов в плазменную дугу с температурой 10 000 кельвинов. Процесс занимает около одной минуты и позволяет получить графитоподобные структуры, нановолокна и нанолуковицы. Выход полезного продукта составляет более 50% от исходной массы сырья.
Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и гранта Ханты-Мансийского автономного округа. В перспективе ученые планируют испытать метод в промышленных масштабах и адаптировать его для других видов нефтяного сырья. Результаты работы опубликованы в журнале Petroleum Research.