Российские ученые научились получать основу для лекарств из воздуха

Имидазолы служат основой для создания различных лекарственных средств, включая противогрибковые, антибактериальные и противоопухолевые препараты. Также эти соединения применяются в сельском хозяйстве для защиты растений и в производстве аккумуляторов.

Разработанная технология позволяет отказаться от токсичных окислителей, которые ранее использовались в подобных процессах. Вместо производных марганца и хлорированных реагентов химики предложили применять обычный воздух. Кислород в ходе реакции превращается в воду, что минимизирует образование вредных отходов.

Метод не требует сложного оборудования или дорогостоящих катализаторов на основе редких металлов. Для проведения процесса достаточно оставить реакционную колбу открытой, чтобы обеспечить доступ атмосферного кислорода. Это упрощает и удешевляет синтез.

Испытания метода показали высокую эффективность — учёным удалось получить 23 различных имидазола с выходом до 98%.