Российские ученые научились предсказывать цунами за 2,5 суток

В основе разработки лежит анализ изменений в магнитном поле Земли. Тектонические процессы, такие как смещение пластов или трение пород, создают слабые электрические токи. Они, в свою очередь, генерируют магнитные сигналы, которые накладываются на основное поле планеты.

Эти сигналы крайне слабы, поэтому специалисты анализируют не отдельные колебания, а их статистику за длительные периоды. Метод был проверен на данных землетрясения у берегов Фукусимы в марте 2022 года, которое вызвало разрушительное цунами. За несколько суток до события приборы зафиксировали характерные изменения.