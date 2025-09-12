Российские ученые научились предсказывать цунами за 2,5 суток

Опубликовано 12 сентября 2025, 19:101 мин.
Российские ученые научились предсказывать цунами за 2,5 сутокМетод основан на анализе изменений магнитного поля Земли
Российские ученые из Крымской астрофизической обсерватории РАН представили новый метод, позволяющий предсказывать цунами заранее. По их данным, система способна обнаруживать признаки надвигающейся катастрофы за 62−69 часов до ее начала.
В основе разработки лежит анализ изменений в магнитном поле Земли. Тектонические процессы, такие как смещение пластов или трение пород, создают слабые электрические токи. Они, в свою очередь, генерируют магнитные сигналы, которые накладываются на основное поле планеты.
Эти сигналы крайне слабы, поэтому специалисты анализируют не отдельные колебания, а их статистику за длительные периоды. Метод был проверен на данных землетрясения у берегов Фукусимы в марте 2022 года, которое вызвало разрушительное цунами. За несколько суток до события приборы зафиксировали характерные изменения.