Российские ученые научились предсказывать структуры сверхпрочных металлов

Опубликовано 12 ноября 2025, 23:241 мин.
Российские ученые научились предсказывать структуры сверхпрочных металловМетод ускорит создание материалов для космоса и автоиндустрии
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из Самарского государственного технического университета разработали метод, позволяющий прогнозировать строение интерметаллических соединений. Эти материалы, состоящие из двух или более металлов, известны повышенной прочностью и термостойкостью.
Подход ученых рассматривает кристаллическую решетку как трехмерную сетку. Ее можно разложить на более простые подсетки, где некоторые узлы условно удаляются. В образовавшиеся пустоты можно мысленно поместить атомы другого металла, отметили в пресс-службе.
Этот метод уже подтвердил свою эффективность на трех распространенных типах кристаллических решеток. С его помощью ученые смогли описать архитектуру многих промышленных материалов и идентифицировали 90 возможных структур. Из них только 16 соответствуют уже известным соединениям.