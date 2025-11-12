Российские ученые научились предсказывать структуры сверхпрочных металлов

Подход ученых рассматривает кристаллическую решетку как трехмерную сетку. Ее можно разложить на более простые подсетки, где некоторые узлы условно удаляются. В образовавшиеся пустоты можно мысленно поместить атомы другого металла, отметили в пресс-службе.

Этот метод уже подтвердил свою эффективность на трех распространенных типах кристаллических решеток. С его помощью ученые смогли описать архитектуру многих промышленных материалов и идентифицировали 90 возможных структур. Из них только 16 соответствуют уже известным соединениям.