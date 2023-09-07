Российские ученые научились создавать керамику для лазеров

Российские ученые научились создавать керамику для лазеровИсследования ведуться в рамках программы «Приоритет 2030»
Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского первыми в России научились создавать прозрачную керамику для лазеров.
Фторапатит (аналог костной ткани) спрессовали горячим методом и получили поликристаллы фторапатита — основу лазеров нового поколения, новый материал прозрачен и способен рассеивать свет, его возможность менять элементы структуры поможет настраивать лазеры под определенные задачи. Нижегородские ученые первыми в России создали новую керамику, что расширит возможности для создани новых лазерных установок.
Для создания активной лазерной среды нужен материал основы (матрица) и добавка, дающая люминесценцию. Мы освоили методику получения плотного оптически прозрачного фторапатита стронция и планируем синтезировать лазерные материалы с активными ионами гольмия и эрбия, генерирующими излучение в диапазоне 2-3 мкм. Конечным итогом разработок должна стать лазерная установка на полученных нанокерамиках.