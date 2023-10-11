Российские ученые научились точнее предсказывать солнечные бури

Российские ученые научились точнее предсказывать солнечные бурии куда направлены вспышки
Учёные Сколтеха в сотрудничестве с коллегами из NorthWest Research Associates, Грацского университета, Обсерватории Канцельхоэ и Обсерватории Хвара научились точнее предсказывать солнечные бури, пишет Наука.рф.
© Ferra
Ученые наблюдают и анализируют тёмные пятна, которые возникают в экстремальном ультрафиолетовом излучении. Благодаря им можно узнать о начале солнечной бури и откуда направится вспышка.
Мы показали, что корональные димминги не только сигнализируют о начале солнечной бури, но и указывают, будет ли выброс плазмы направлен в сторону Земли ещё до того, как он будет обнаружен коронографом.
Благодаря исследованию можно будет о физике солнце узнать больше.
С помощью наших методов на ранних этапах развития солнечной бури из двумерных изображений корональных диммингов мы можем извлечь ценную информацию о направлении выброса солнечного протуберанца и магнитного облака плазмы в трёхмерном пространстве.