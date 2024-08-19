Российские ученые научились управлять наночастицами платины

Ранее платиновые нанокластеры использовались для производства высокооктанового бензина, где они закреплены на хлорированном оксиде алюминия. Теперь учёные показали, что кислород может как диспергировать нанокластеры на отдельные атомы, так и способствовать их укрупнению. Эти изменения значительно влияют на реакционную способность частиц, отметили в пресс-службе.

Соавтор исследования Евгений Герасимов отметил, что теперь можно управлять состоянием частиц, зная их исходное состояние и достигнув желаемого. Это открывает перспективы для оптимизации каталитических реакций и управления их скоростью. Ученые также установили ключевые факторы и условия, позволяющие контролировать переход от крупных частиц к одиночным атомам и обратно.