Российские ученые научились управлять наночастицами платины

Опубликовано 19 августа 2024, 15:42
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Российские ученые научились управлять наночастицами платиныЧто оптимизирует каталитические процессы
В пресс-службе Федерального исследовательского центра «Институт катализа СО РАН» сообщили, что ученые центра сделали прорыв в управлении сверхмалыми частицами платины. Они обнаружили, что окислительные обработки могут целенаправленно изменять размер, структуру и свойства нанокластеров платины. Эти частицы, состоящие из нескольких атомов, имеют широкое применение, включая микроэлектронику и каталитические процессы.
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Ранее платиновые нанокластеры использовались для производства высокооктанового бензина, где они закреплены на хлорированном оксиде алюминия. Теперь учёные показали, что кислород может как диспергировать нанокластеры на отдельные атомы, так и способствовать их укрупнению. Эти изменения значительно влияют на реакционную способность частиц, отметили в пресс-службе.
Соавтор исследования Евгений Герасимов отметил, что теперь можно управлять состоянием частиц, зная их исходное состояние и достигнув желаемого. Это открывает перспективы для оптимизации каталитических реакций и управления их скоростью. Ученые также установили ключевые факторы и условия, позволяющие контролировать переход от крупных частиц к одиночным атомам и обратно.