Российские ученые научились управлять появлением трещин в металле на наноуровне

Работа велась на кафедре вычислительной физики Института физики КФУ. Исследования проводились на двух типах аморфных сплавов: Cu64.5Zr35.5 и Ni62Nb38. Эти материалы способны образовывать так называемые металлические стекла — особые сплавы с высоким потенциалом в машиностроении и авиастроении.

Ученые смоделировали поведение этих сплавов под внешним отрицательным давлением, при котором материал начинает расширяться. Они изучили начальные стадии формирования внутренних полостей, которые в будущем могут перерасти в серьезные трещины и разрушения.

Такие данные особенно важны для разработки новых прочных материалов. Знание механизмов разрушения может быть использовано для создания сплавов, способных самостоятельно восстанавливаться при возникновении микроповреждений. Это заметно продлит срок службы изделий и повысит их надежность.