В России
Опубликовано 06 мая 2026, 15:18


Российские ученые научились управлять силой графеновых нанолент

Эффект зависит от типа поверхностного вещества
Ученые из Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина установили, что свойства графеновых нанолент напрямую зависят от используемых поверхностно-активных веществ. Эти структуры представляют собой полоски графена толщиной один атом и применяются в биомедицине. При этом в растворах они склонны к слипанию без стабилизаторов, пишет ТАСС.
По словам одного из авторов исследования, доктора биологических наук, профессора университета Александра Гусева, было протестировано три типа поверхностно-активных веществ (ПАВ) на четырех штаммах бактерий, включая «кишечную палочку» и «стафилококк». Ключевым фактором оказался электрический заряд.

При использовании катионных ПАВ наноленты притягиваются к отрицательно заряженным клеткам и разрушают их стенки, увеличивая эффективность в 10 раз и снижая необходимую концентрацию для подавления грамположительных бактерий, отметил Гусев.

При нейтральных или отрицательных ПАВ материал не проявляет активности или ускоряет рост бактерий. Результаты указывают на возможность создания антибактериальных покрытий и требуют учета состава ПАВ при оценке экологических рисков.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
