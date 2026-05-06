Российские ученые научились управлять силой графеновых нанолент

По словам одного из авторов исследования, доктора биологических наук, профессора университета Александра Гусева, было протестировано три типа поверхностно-активных веществ (ПАВ) на четырех штаммах бактерий, включая «кишечную палочку» и «стафилококк». Ключевым фактором оказался электрический заряд.

При использовании катионных ПАВ наноленты притягиваются к отрицательно заряженным клеткам и разрушают их стенки, увеличивая эффективность в 10 раз и снижая необходимую концентрацию для подавления грамположительных бактерий, отметил Гусев.

При нейтральных или отрицательных ПАВ материал не проявляет активности или ускоряет рост бактерий. Результаты указывают на возможность создания антибактериальных покрытий и требуют учета состава ПАВ при оценке экологических рисков.