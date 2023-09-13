Российские ученые обнаружили генетические причины роста сахара в крови

Ученые выяснили, что уровень глюкозы в крови зависит не только от образа жизни, питания, но и от генетики. Во время исследования нашли 120 участков генома, трансформация которых приводит к изменению уровня глюкозы в крови.

Был проведен анализ генетических данных более 470 тысяч человек.