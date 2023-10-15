Российские ученые обнаружили источник питания для горных рек Киргизии

Российские ученые обнаружили источник питания для горных рек КиргизииКоторым являются "скрытые" льды
Заведующий лабораторией экологической радиологии ФИЦКИА Евгений Яковлев рассказал, что ученые из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) обнаружили источник питания горных рек Киргизии, пишет ТАСС.
© Ferra
Этот источник - "погребенные" или "скрытые" льды, которые ранее не учитывались в балансе водных ресурсов.
Исследователи изучали состав воды реки Ала-Арча, которая играет ключевую роль в хозяйстве Киргизии, питая крупнейший водозабор подземных вод в Бишкеке.
Ала-Арча - это горная река, питающаяся в основном за счет таяния ледников, которые в свою очередь питаются за счет снеговых осадков, летом лед тает и дает воду в реку. То есть основной сток реки - это тающий современный лед. Во второй половине сентября, когда таяние современных ледников уменьшается, мы видим, что в верховьях реки в зоне развития моренно-ледникового комплекса, внутри которого, предположительно, находится неизвестный объем погребенного льда, наблюдается аномальное утяжеление изотопного состава воды в реке. Оно не может быть объяснено только лишь вкладом тающих современных ледников.
Специалисты предполагают, что это утяжеление обусловлено таянием "погребенных" льдов, которые сформировались более 6-8 тысяч лет назад в период более теплой зимы. Эти льды находятся в моренно-ледниковых комплексах и, благодаря слоям рыхлых отложений, сохраняются длительное время.