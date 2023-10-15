Российские ученые обнаружили источник питания для горных рек Киргизии

Ала-Арча - это горная река, питающаяся в основном за счет таяния ледников, которые в свою очередь питаются за счет снеговых осадков, летом лед тает и дает воду в реку. То есть основной сток реки - это тающий современный лед. Во второй половине сентября, когда таяние современных ледников уменьшается, мы видим, что в верховьях реки в зоне развития моренно-ледникового комплекса, внутри которого, предположительно, находится неизвестный объем погребенного льда, наблюдается аномальное утяжеление изотопного состава воды в реке. Оно не может быть объяснено только лишь вкладом тающих современных ледников.