Российские ученые обнаружили краснокнижных животных вблизи заводов

Российские ученые обнаружили краснокнижных животных вблизи заводовВо время экспедиции
В ходе экспедиции, проведенной учеными Сибирского отделения Российской академии наук вблизи промышленных предприятий на Кольском полуострове, было обнаружено шесть краснокнижных видов животных и растений, что свидетельствует о важности охраны биоразнообразия в этом регионе, пишет ТАСС со ссылкой на отчет ученых.
Этот результат превышает количество обнаруженных видов в прошлогодней экспедиции.
В отчете отмечается, что среди обнаруженных видов находятся европейская косуля, серый журавль, беркут и другие. Три из этих видов были внесены в Красную книгу Мурманской области, исследователи также занесли беркута в Красную книгу России.
Беркуты, обыкновенная пустельга и лебеди-кликуны, оказались наиболее уязвимыми и были отмечены в районах с промышленным воздействием. Они признаны редкими видами, находящимися в состоянии, близком к угрожаемому.