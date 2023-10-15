Российские ученые обнаружили краснокнижных животных вблизи заводов

Этот результат превышает количество обнаруженных видов в прошлогодней экспедиции.

В отчете отмечается, что среди обнаруженных видов находятся европейская косуля, серый журавль, беркут и другие. Три из этих видов были внесены в Красную книгу Мурманской области, исследователи также занесли беркута в Красную книгу России.

Беркуты, обыкновенная пустельга и лебеди-кликуны, оказались наиболее уязвимыми и были отмечены в районах с промышленным воздействием. Они признаны редкими видами, находящимися в состоянии, близком к угрожаемому.